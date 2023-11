Corinthians busca quitar dívida por Fausto Vera nas próximas semanas

Corinthians busca quitar dívida de Fausto Vera - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

O Corinthians vai conhecer seu próximo presidente neste sábado (25), quando ocorre as eleições no clube. Contudo, antes do novo mandatário assumir, o Alvinegro tenta quitar algumas dívidas. Uma das principais dela é da compra do volante Fausto Vera, com o Argentinos Juniors.

O Timão foi acionado na Fifa pelo clube argentino, que pede R$ 18,7 milhões ainda não foram pagos. Contudo, o Corinthians buscar realizar o pagamento nas próximas semanas. Aliás, essa é a segunda vez no ano que os brasileiros atrasam o pagamento referente à contratação de Fausto. No meio da temporada, o Argentinos também teve que fazer uma reclamação à Fifa para o valor de uma das parcelas ser quitado.

“Foi um investimento que a gente fez, de cerca de R$ 40 milhões. A gente deve alguma coisa para o Argentinos Juniors, temos uma parcela pendente a pagar, estamos conversando com eles. Não é fácil, todo dia matamos um leão. Mas devemos pagar nas próximas semanas, devemos ter um fluxo que vai me permitir fazer esse pagamento do Fausto Vera”, disse Wesley Melo, diretor financeiro do Corinthians.

Pedido de Vítor Pereira à diretoria em 2022, Fausto logo se encaixou no elenco do Corinthians. Contudo, no começo de 2023, o volante sofreu uma lesão e, por isso, ficou alguns jogos afastados da equipe. Com a constante troca de treinadores, o argentino perdeu espaço e vi Moscardo surgir e assumir a titularidade. Assim, uma saída do Parque São Jorge não está descartada na próxima temporada.

Os números de Fausto Vera no Corinthians

Ao efetuar sua compra junto ao Argentinos Juniors no ano passado, o Corinthians adquiriu 70% dos direitos econômicos do jogador. Assim, ele assinou contrato com o Timão até 2026. Até o momento, o meio-campista disputou 41 jogos com a camisa do time paulista, mas ainda não marcou gols. Ele tem três assistências.

