Apesar das críticas, Tiago Nunes indica manutenção de Perri: ‘Merece respaldo’

Tiago Nunes concedeu sua primeira entrevista coletiva no Botafogo, antes de estreia pelo clube - (crédito: Foto: Lucas Bayer/Jogada10)

Resgate da moral e confiança do grupo. Esse parece ser o lema de Tiago Nunes para tentar motivar o elenco do Botafogo, ainda abalado pela perda da liderança do Campeonato Brasileiro. Afinal, são seis jogos sem vencer na temporada e muitos jogadores, até então aclamados, passaram a sofrer com críticas. Um deles, Perri chegou a tomar vaias da torcida recentemente, mas deve seguir como titular no gol do Alvinegro.

Em sua entrevista coletiva de apresentação, Tiago Nunes comentou sobre a fase do goleiro, que ainda não treinou sob o novo comando. Afinal, estava à disposição do Brasil nas Eliminatórias da Copa durante a Data-Fifa de novembro. Por isso, não participou da última semana de trabalho, no Espaço Lonier. O treinador, aliás, indicou que o camisa 12 vai começar a partida diante do Fortaleza, nesta quinta-feira (23), às 19h, no Castelão.

“Perri vive um momento incrível. Goleiro que está fazendo uma temporada muito boa, não à toa foi convocado para a Seleção Brasileira. Merece todo o respaldo, atenção e confiança por parte do treinador e confiança para continuar sendo o goleiro titular no decorrer da temporada”, afirmou Tiago, ao se referir sobre possíveis mudanças na escalação.

Vaias contra o Grêmio

Com a queda de rendimento da equipe, de forma geral, Perri também teve oscilação na reta decisiva do Campeonato Brasileiro. Tanto é que, antes tido como um dos destaques do Botafogo em 2023, passou a conviver com pressão e críticas por suas atuações. Por sinal, o ápice do momento ruim aconteceu na virada sofrida para o Grêmio por 4 3. Em São Januário, o arqueiro ouviu vaias quando tocava na bola.

Depois desse episódio, o goleiro não atuou pelo Glorioso no Rio desde então. Na sequência, o time viajou até Bragança Paulista e ficou no empate em 2 a 2 com o Bragantino, último confronto antes da paralisação do calendário nacional por conta da Data-Fifa. A partir daí, ele se apresentou à Seleção Brasileira, ficou cerca de dez dias longe do clube e, agora, se reapresentou ao Alvinegro.

O paredão está de volta aos treinos pelo Glorioso! ???????? #VamosBOTAFOGO ???? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/8x1fSEde1l — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 22, 2023

Tiago Nunes conta com Tiquinho

Contra o Fortaleza, Tiago Nunes terá um reforço de peso para tentar reencontrar o caminho das vitórias na Série A. Artilheiro da equipe no ano, Tiquinho voltou a treinar junto ao grupo na última segunda-feira (20) e vem tratando de forma intensiva as dores no tornozelo esquerdo. Mesmo após entorse no local, a tendência é de que fique à disposição, ao menos no banco, para o duelo desta quinta (23).

“A ideia já é contar com ele sim contra o Fortaleza. Já está treinando com a gente desde ontem, já tinha treinado em separado desde sábado. Está em processo de recuperação da lesão que teve contra o Bragantino. É uma das referências da nossa equipe, um jogador muito importante do Botafogo”, comentou o técnico, deixando claro, assim, a necessidade de ter o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 16 gols, como alternativa.

