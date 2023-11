Palmeiras tem avanço em negociação por Caio Alexandre

Caio Alexandre está na mira do Palmeiras - (crédito: Foto: João Moura/Fortaleza ) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras deu um passo importante na negociação pelo volante Caio Alexandre, do Fortaleza. O Verdão alinhou com o estafe do jogador, alguns detalhes burocráticos como salário, tempo de contrato e bonificações. A informação foi publicada primeiramente pela Itatiaia.

Contudo, o acerto não depende apenas do Palmeiras. Afinal, o Fortaleza finaliza a compra de direitos do jogador junto ao Vancouver Whitecaps, do Canadá, dono de porcentual do passe do atleta. Assim, caso o Verdão queira contratar Caio Alexandre, terá que negociar diretamente com o Leão do Pici.

O volante está emprestado ao Fortaleza até o final da temporada, mas o contrato prevê opção de compra de R$ 12 milhões por 50% dos direitos econômicos. Este valor é por metas que já foram batidas na temporada. Além disso, o clube nordestino não pretende negociar Caio Alexandre, jogador muito bem avaliado internamente. A não ser, claro, que apareça uma proposta espetacular. O Leão do Pici gostaria de uma oferta no valor de R$ 50 milhões. Assim, o clube ficaria com R$ 25 milhões.

Palmeiras já fez uma sondagem informal por Caio Alexandre

Caio Alexandre é opção fundamental e titular do time de Juan Pablo Vojvoda, com 61 jogos e 5 gols em 2023 no finalista da Copa Sul-Americana. Segundo o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, o Palmeiras já fez uma consulta informal pelo jogador.

“Foi uma sondagem de alguém ligado ao Palmeiras. Mas isso não foi ontem, tem algumas semanas, e não evoluiu. Nós estamos comprando o Caio, inclusive antecipamos já uma segunda parcela, que venceria em dezembro, já pagamos agora em novembro. O clube que quiser jogadores do Fortaleza pode nos ligar, fazer a proposta, que avaliamos, se sim ou se não”, disse o presidente do Fortaleza.

Além disso, nem mesmo a chegada de Moreno mudou os planos do Palmeiras. Afinal, o clube vê os dois jogadores com características diferentes. Além disso, tanto o argentino quanto Caio Alexandre se encaixam no estilo de jogo do técnico Abel Ferreira.

Por fim, o Palmeiras deve ter alguns jogadores saindo de seu atual elenco. Jailson não deve continuar, e Atuesta se recupera de cirurgia, mas tem seu futuro indefinido.

