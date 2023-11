Torcida do Fluminense prepara mosaico 3D e frase de incentivo

Torcida do Fluminense prepara bonita festa no Maracanã - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense) Jogada10 Jogada10

O jogo entre Fluminense e São Paulo promete muita festa nas arquibancadas. Afinal, os tricolores cariocas estão montando um mosaico para entrada dos times em campo. A expectativa é de mais de 45 mil torcedores presentes.

Torcida do Fluminense

Os tricolores planejam subir um mosaico 3D com um “guerreiro” no Setor Sul. A arte foi feita por Marcelo Ment e estava prevista para ser lançada na final da Libertadores. No entanto, os representantes da Conmebol vetaram a ideia. A informação é do “ge”.

No Setor Leste, haverá uma frase de incentivo para os jogadores tricolores dentro de campo. A mensagem deve se estender nas áreas superior e inferior. No entanto, o conteúdo do mosaico ainda não foi divulgado.

Aliás, os torcedores não estão planejando uma bonita festa nas arquibancadas por acaso. Afinal, é a primeira vez que os jogadores tricolores vão atuar como mandantes de um jogo depois do título da Libertadores. A conquista aconteceu no dia 4 de novembro, no Maracanã.

Assim, Fluminense e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h30, no Maracanã, em rodada adiada do Brasileirão. Os dois times conquistaram títulos expressivos nesta temporada e não tem grandes ambições nesta reta final de campeonato.

