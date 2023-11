Trio do Flamengo retorna ao Rio para jogo do Brasileirão

Trio do Flamengo retorna ao Rio de Janeiro - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/Flamengo) Jogada10 Jogada10

Após representarem suas respectivas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, Varela, Pulgar e Arrascaeta retornaram ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira (22). Assim, os três jogadores devem ficar disponíveis para partida entre Flamengo e Bragantino. A informação é do “ge”.

Varela e Arrascaeta são uruguaios e estavam em Montevidéu. Assim, ambos chegaram ao Rio de Janeiro nesta madrugada. Por sua vez, Pulgar é chileno e precisou jogar em Quito. Portanto, ele só conseguiu desembarcar na cidade na manhã desta quarta-feira (22).

Retorno ao Flamengo

Varela não foi utilizado pelo Uruguai nesta Data Fifa, e Arrascaeta entrou em campo por somente 27 minutos. No entanto, Pulgar atuou como titular nos dois jogos do Chile e jogou por quase 170 minutos. A expectativa do clube é recuperá-los antes do próximo compromisso.

Aliás, os três jogadores rubro-negros retornaram em jatos comerciais e se reapresentam ao Ninho do Urubu na tarde desta quarta-feira (22). Afinal, Tite pretende comandar um último treinamento antes do jogo entre Flamengo Bragantino.

Varela não vem sendo utilizado nesta reta final de temporada. No entanto, Pulgar e Arrascaeta têm sido os destaques da equipe rubro-negra. O volante deu duas assistências nos últimos dois jogos. O meia, por outro lado, marcou dois gols nas últimas duas partidas.

Flamengo e Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 21h30, no Maracanã, em rodada adiada do Brasileirão. Os times disputam pelas primeiras posições e são candidatos ao título. Aliás, em caso de vitória, os rubro-negros ultrapassam os paulistas na tabela de classificação.

