Loja do Botafogo tem sucesso além do esperado

Desde a sua inauguração no dia 26 de outubro, a loja do Botafogo, no Barra Shopping, na Zona Oeste do Rio, vem superando as expectativas. Segundo o site “ge”, o número de arrecadação com vendas bateu a meta que o clube estipulou. Aliás, com novas lojas sendo inauguradas em breve, a expectativa é que o Glorioso fature ainda mais com a comercialização de seus produtos.

Inicialmente, segundo o CEO do Botafogo, Thairo Arruda, a expectativa era de R$ 600 mil de faturamento a cada 30 dias. No entanto, em apenas nos primeiros 15 dias, o estabelecimento abocanhou R$ 2 milhões.

Inauguração da loja do Botafogo em General Severiano

Assim como os torcedores, dirigentes do Botafogo estão ansiosos pelo término das obras na loja, que ficará em General Severiano, sede social do clube. O local ainda está fechado em razão de problemas na construção, como uma infiltração que apareceu no local. A ideia era que o espaço fosse inaugurado em outubro. No entanto, deve acontecer apenas nos primeiros dias de dezembro. A informação é do “ge”, confirmada pela reportagem do Jogada10.

A sede já contou com uma loja com produtos alvinegros. No entanto, fechou em junho de 2021, com a promessa de uma grande reforma, algo que só veio a acontecer em 2023.

