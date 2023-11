Fluminense x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Fluminense x São Paulo - (crédito: Foto: Arte Jogada10) Jogada10 Jogada10

No Maracanã, nesta quarta-feira (22/11), em jogo adiado da da 32ª rodada do Brasileiro, o Fluminense recebe o São Paulo. O clássico rola a partir das 21h30 (de Brasília). Ambos os times se encontram no meio da tabela. Com 47 pontos, o Tricolor do Rio é o oitavo colocado. Já o São Paulo é o décimo, com 46 pontos. Os times correm pouquíssimo risco de rebaixamento e quem vencer acaba de vez com qualquer fantasma. E a Voz do Esporte fará uma cobertura especial deste jogo, iniciando a sua transmissão às 20h, com Ennio Ricanelo na narração.