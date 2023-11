PSG exerce opção de compra e Gonçalo Ramos assina até 2028

Gonçalo Ramos em ação com a camisa do PSG - Foto: Franck Fife/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Franck Fife/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Desde o início da temporada no PSG por empréstimo, Gonçalo Ramos é agora oficialmente jogador do clube de Paris. Nesta quarta-feira (22), o Benfica anunciou que os franceses exerceram a opção de compra do atacante por 65 milhões de euros (R$ 347 milhões). Além disso, a transferência pode chegar a 80 milhões de euros (R$ 427 milhões), dependendo do cumprimento de metas pelo jogador de 22 anos.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, em seguimento ao comunicado divulgado em 7 de agosto de 2023, que o Paris Saint-Germain exerceu a opção de transferência em caráter definitivo dos direitos esportivos do jogador Gonçalo Matias Ramos, pelo valor de €65.000.000, acrescido de uma remuneração variável associada a objetivos. Assim, o montante total da transferência pode chegar a €80.000.000”, diz o comunicado oficial do clube português.

Além disso, o Paris Saint-Germain terá o direito de reter o mecanismo de solidariedade de 5%, destinado à posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador. Ao mesmo tempo, o Benfica terá custos com serviços de intermediação correspondentes a 10% do valor da venda, deduzido do montante da solidariedade.

Dessa maneira, o PSG oficializou o negócio, e informou que Gonçalo Ramos assinou contrato até o final da temporada 2027/28.

O Paris Saint-Germain tem o prazer de anunciar que exerceu a opção de compra de Gonçalo Ramos. O atacante português está agora vinculado ao clube até 2028. pic.twitter.com/l2XgCfSeUV — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) November 22, 2023

Em setembro passado, durante a explicação habitual de todas as transações realizadas durante o mercado, Rui Costa, presidente do Benfica, mencionou que a saída de Gonçalo Ramos, o artilheiro da equipe na temporada passada, possibilitou evitar outras saídas de jogadores do elenco.

