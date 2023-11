Martinelli quer vitória para coroar dia festivo contra o São Paulo: ‘Entrar com seriedade’

Martinelli fala sobre a preparação para o Mundial de Clubes e jogo da troca de faixas contra o São Paulo - (crédito: - Foto: Mailson Santana/Fluminense) Jogada10 Jogada10

Após a Data-Fifa, o Fluminense entra em campo nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília). Os comandados de Fernando Diniz vão medir forças com o São Paulo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa será a primeira partida do Tricolor como mandante depois da conquista inédita da Copa Libertadores e será cercada de celebrações, também do lado do adversário. Apesar do clima festivo, Martinelli reitera que o time tem que entrar com seriedade e buscar a vitória diante da torcida no Maracanã.

“A gente sabe que vai ser um jogo comemorativo, com entrega das faixas. Mas acho que, fora isso, precisamos entrar com muita seriedade, pois trata-se de um jogo que vale muito para nós. Temos o objetivo de seguir na parte de cima da tabela e esse é um confronto direto. Então temos que entrar com muita atenção. Fizemos uma grande semana de trabalho e estamos preparados para essa partida, que será muito difícil e decidida nos detalhes”, disse o Moleque de Xerém ao site oficial do clube carioca.

O confronto terá a troca de faixas entre os campeões da Libertadores e da Copa do Brasil. Além disso, terá a presença da taça da Libertadores, o mosaico 3D na arquibancada e show da cantora Marvvila, que é torcedora do Fluminense.

Preparação para o Mundial de Clubes

Garantido na próxima edição do torneio continental, o Tricolor procura terminar o Brasileirão na melhor posição possível pela questão financeira. Assim, o time inicia a contagem regressiva para o Mundial. Vale lembrar que até lá serão cinco compromissos na competição nacional até a estreia na Arábia Saudita, no dia 18 de dezembro.

“Esses jogos da reta final do Campeonato Brasileiro servem como preparação para o Mundial, então a gente tem que entrar muito atento e buscar os três pontos dentro de casa para seguir evoluindo”, concluiu.

ENTRE CEDO, TRICOLOR! Às 20h, tem show da Marvvila no gramado do Maraca! Além disso, tem mosaico dos campeões da América! Os ingressos seguem à venda em https://t.co/1evH5Ivg7u! pic.twitter.com/cba5Vtg6MB — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 22, 2023

