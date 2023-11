Com desfalques, Fluminense divulga os relacionados contra o São Paulo

Volante do Fluminense é relacionado para partida do Brasileirão - (crédito: Foto: Lucas Merçon/FFC) Jogada10 Jogada10

O Fluminense divulgou, na tarde desta quarta-feira (22), os jogadores tricolores relacionados para partida diante do São Paulo. A lista foi divulgada pelo clube nas redes sociais e conta com desfalques importantes.

Relacionados do Fluminense

John Arias, que atuou pela Colômbia nesta Data-Fifa, está fora do jogo. No entanto, André acabou sendo relacionado para partida. O volante atuou como titular no clássico entre Brasil e Argentina, mas fica como opção de Fernando Diniz nesta quarta-feira (22).

Com dores na coxa esquerda, Keno não está relacionado. Aliás, Felipe Melo vem se recuperando de problemas musculares e também será um desfalque importante em campo. Nino e John Kennedy levaram advertências na última rodada do Brasileirão e estão suspensos do jogo.

Confira os relacionados do #TimeDeGuerreiros para a partida contra o São Paulo, pelo @Brasileirao. VAMOS, CAMPEÕES DA AMÉRICA! ???????? pic.twitter.com/9xGaf4iMlr — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 22, 2023

Assim, Fluminense e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h30, no Maracanã, em rodada adiada do Brasileirão. O time carioca está na oitava colocação do campeonato, com 47 pontos. O clube paulista está no décimo lugar, com 46.

