Médicos do liberam trio do Internacional para jogo de domingo

O Internacional terá, praticamente, todos os seus jogadores de volta para a partida contra o Bragantino, no domingo. Enner Valencia, Johnny e Renê estão liberados pelo departamento médico. No entanto, Vitão continua com restrições e realiza atividade monitorada. O caso dele, porém, não é preocupante.

Os jogadores, afinal, já trabalham com o grupo desde o início da semana. No entanto, Aránguiz está fora da partida contra o Bragantino para cumprir suspensão. Nesta quarta-feira, inclusive, Renê, Enner Valencia, Johnny e o chileno treinaram sob o comando de Eduardo Coudet.

Johnny, que teve uma torção no tornozelo direito, e Enner Valencia, com incômodo na coxa direita, foram cortados de suas seleções, EUA e Equador, respectivamente. Já o lateral-esquerdo Renê se recuperava de lesão muscular na coxa esquerda. Eles, orém, estão todos liberados.

Durante o treino, Vitão correu no entorno do gramado. O zagueiro apareceu de visual novo, com tranças, e foi “zoado” pelos companheiros e comissão técnica.

O lateral-esquerdo Dalbert, com desconforto no joelho direito, treinou para melhorar a condição física. Antes, porém, protagonizou um momento inusitado. Distraído, ele não percebeu que Eduardo Coudet estava reunido com o grupo num conversa de orientação. Quando treinador notou o jogador longe do grupo, chamou a atenção dele. Dalbert, sem jeito, se aproximou dos companheiros.

Internacional retoma as atividades

O Internacional, retomará as atividades nesta quinta-feira. Na sexta-feira e sábado os treinos ocorrerão também no período da tarde. Já no domingo, afinal, a equipe pegará o Bragantino, no Beira-Rio, às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro. O time de Eduardo Coudet está em 13º lugar na tabela, com 43 pontos.

O provável time do Internacional que vai a campo terá Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Mauricio, Bruno Henrique e Wanderson; Pedro Henrique (Carlos de Pena ou Luiz Adriano) e Enner Valencia.

