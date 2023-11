Tiago Nunes não deve mexer no Botafogo na sua estreia

Tiquinho Soares durante o treino desta quarta-feira - (crédito: Foto: Vítor Silva/ BFR) Jogada10 Jogada10

No Estádio Nilton Santos, o técnico Tiago Nunes, do Botafogo, dirigiu, nesta quarta-feira (22), o último treinamento antes da partida contra o Fortaleza, fora de casa. Esta, aliás, foi a sétima atividade do treinador gaúcho com o elenco alvinegro. Desta forma, a tendência é que ele não faça muitas mudanças na equipe para o confronto contra o Fortaleza, na quinta-feira, às 19h.

O Glorioso deve entrar em campo com a mesma equipe que iniciou a partida que encarou o Red Bull Bragantino. O atacante Tiquinho Soares, que deixou o jogo por conta de uma lesão no tornozelo esquerdo, se recuperou e está à disposição. Aliás, o mesmo serve para o goleiro Lucas Perri, que se reapresentou da Seleção Brasileira e viajou com a delegação para o Ceará.

O Botafogo deve entrar em campo com: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta, Marçal; Marlon Freitas (Danilo Barbosa), Tchê Tchê; Júnior Santos, Eduardo, Victor Sá; Tiquinho Soares (Diego Costa).

LEIA: Loja do Botafogo tem sucesso além do esperado

Botafogo busca a liderança

Com 60 pontos, o Botafogo é o více-líder. O Palmeiras está na ponta, com 62. No entanto, é importante ressaltar que o time carioca tem um jogo a menos (justamente contra o Fortaleza).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook