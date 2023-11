Barcelona vai receber R$ 40 milhões pela lesão de Gavi

Momento da lesão sofrida por Gavi durante as Eliminatórias da Euro 2024 – Foto: Cesar Manso/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Cesar Manso/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Barcelona será recompensado financeiramente pela grave lesão de Gavi. De acordo com informações divulgadas pelo jornal espanhol ‘As’, nesta quarta-feira (22), o clube catalão receberá 7,5 milhões de euros (R$ 40 milhões) da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) como compensação pela ausência prolongada do meia. O jogador de 19 anos sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito enquanto representava a seleção da Espanha nesta Data-Fifa de novembro, em duelo contra a Geórgia, pelas Eliminatórias da Eurocopa 2024.

Além disso, a Fifa também pagará ao Barcelona 20.548 euros (R$ 110 mil) por cada dia de ausência de Gavi devido à lesão, por um período máximo de um ano, a partir de 16 de dezembro. Isso faz parte do Programa de Proteção de Clubes da Fifa, que estabelece o pagamento diário a partir do 28º dia após a lesão do jogador.

A lesão de Gavi é grave, e o jovem formado no Barcelona não jogará mais nesta temporada. Segundo a imprensa espanhola, a recuperação do Gavi vai demorar de seis a oito meses. Isso significa que ele provavelmente não vai jogar mais na temporada 2023/24. Além disso, há o risco de ele não participar da Eurocopa e ficar de fora dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

A lesão do Gavi aconteceu aos 22 minutos do primeiro tempo, em um lance fora de disputa. Dessa forma, ele teve dificuldades ao tentar dominar a bola e pediu substituição na vitória da Espanha por 3 a 1 sobre a Geórgia.

