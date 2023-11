Fortaleza x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

O Botafogo venceu o duelo no primeiro turno por 2 a 0 - (crédito: Vitor_Silva) Jogada10 Jogada10

Em partida atrasada da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo visita o Fortaleza nesta quinta-feira (23). A partida, na Arena Castelão, começa às 19h. Na estreia de Tiago Nunes, o Alvinegro entrará em campo em busca dos três pontos para, assim, voltar a assumir a ponta da classificação. A equipe carioca, na segunda posição, tem 60 pontos, enquanto o Palmeiras, líder, tem 62. Já o Leão do Pici, por outro lado, é o 12°, com 43 pontos.

O confronto entre as equipes mudou a data por conta do adiamento da partida entre Botafogo e Athletico, que antecederia o jogo do time carioca contra o Fortaleza, por conta de falta de energia no Estádio Nilton Santos, de sábado para domingo (24). Assim, a CBF remarcou o confronto no Castelão, irritando os dirigentes alvinegros.

Onde assistir

A partida terá a transmissão do Premiere.

Como está o Fortaleza

O Fortaleza chega para a partida em momento delicado, afinal, não vence há sete jogos no Brasileirão. Na segunda-feira, inclusive, um grupo de torcedores foi até o centro de treinamento para cobrar os atletas. Para enfrentar o Botafogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda não terá Hércules e Zanocello, lesionados.

Como está o Botafogo

Apesar da mudança de treinador, com a saída de Lucio Flavio e a chegada de Tiago Nunes, o Botafogo deve entrar em campo sem mudanças. Nos últimos dias, as dúvidas eram sobre as presenças de Lucas Perri e Tiquinho Soares. Eles, no entanto, viajaram para Fortaleza e ficam à disposição do treinador.

Após período na Seleção, Perri retornou ao Glorioso e teve apenas um treino com o novo comandante. Em contrapartida, Tiquinho Soares, que se recuperou de uma torção no tornozelo esquerdo, voltou a participar das atividades nesta semana e deve iniciar o confronto entre os titulares.

FORTALEZA X BOTAFOGO

29ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 23/11/2023, às 19h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, Fortaleza(CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Titi, Brítez e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison, Pochettino; Marinho, Guilherme e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta, Marçal; Marlon Freitas (Danilo Barbosa), Tchê Tchê; Júnior Santos, Eduardo, Victor Sá; Tiquinho Soares (Diego Costa). Técnico: Tiago Nunes

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC-Fifa)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Rodolpho Troski Marques (PR-Fifa)

