Trio treina com elenco e está à disposição do Flamengo contra o Bragantino

Na véspera do duelo com o Bragantino, o técnico Tite contou com o retorno de Erick Pulgar, Arrascaeta e Varela. Nesse sentido, o trio, que estava à serviço de suas respectivas seleções, participou da atividade desta quarta-feira (22) pelo Flamengo e está à disposição do comandante para o duelo decisivo diante do Massa Bruta, no Maracanã.

O chileno, que atuou mais de 160 minutos nos confrontos do Chile contra Paraguai e Equador, teve a carga reduzida. Por outro lado, participou ativamente do treino com o restante do elenco e reforça o Rubro-Negro nesta quinta-feira (23), às 21h30.

Dessa forma, o volante fez leves movimentações com o grupo, mas observou todos os trabalhos de bola parada, segundo informações do portal ‘ge’. Essa redução aconteceu pelo desgaste do jogador em virtude das longas viagens para os duelos das Eliminatórias para a Copa de 2026.

Uruguaios também participam

Outros dois jogadores que representaram suas seleções nesta Data-Fifa foram Arrascaeta e Varela. O primeiro participou da reta final da vitória do Uruguai por 3 a 0 sobre a Bolívia, enquanto o segundo não foi utilizado por Marcelo Bielsa. Ambos, portanto, participaram integralmente do treinamento desta quarta-feira (22) e também estão aptos a enfrentar o Bragantino.

Além deles, o Flamengo também contou com os retornos de Victor Hugo e Igor Jesus, que estiveram com a Seleção Pré-Olímpica durante a Data-Fifa no período de treinamentos.

Com 57 pontos, o Flamengo ocupa a sexta colocação e caso vença a equipe paulista irá encurtar a distância para o líder Palmeiras (62). No momento, a diferença é de cinco pontos, porém o Rubro-Negro tem um jogo a menos e pode colar de vez no pelotão de frente faltando quatro rodadas para o fim da competição nacional. Por fim, vale ressaltar que o Botafogo também deve uma partida e pode chegar aos 63 pontos.

