Flamengo x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois da Data-Fifa, Flamengo e Bragantino medem forças nesta quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, as equipes se enfrentam no Maracanã em um duelo decisivo na briga pelas primeiras posições da competição nacional. Além de ambas lutarem por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, sonham com o título, visto que estão próximas do líder Palmeiras.

De um lado, o Rubro-Negro soma 57 pontos, cinco atras do primeiro colocado, e pode encurtar a distância restando quatro rodadas para o fim. Do outro, o Massa Bruta tem 59 e pode igualar a mesma pontuação do Alviverde, caso retorne à Bragança Paulista com os três pontos na bagagem.

No primeiro turno, o Bragantino não tomou conhecimento do time carioca e venceu por 4 a 0. Assim, o colombiano Henry Mosquera foi o grande destaque da partida com dois gols.

Onde assistir

O confronto terá a transmissão dos Canais Premiere

Como chega o Flamengo

Após o empate com o Fluminense, Tite teve boas notícias no Departamento Médico. Nesse sentido, Allan e David Luiz se recuperaram antes do previsto de suas lesões, no pé esquerdo e no tornozelo direito, respectivamente.

Além disso, o trio Erick Pulgar, Arrascaeta e Varela retornou para o Rio de Janeiro depois de defender suas respectivas seleções nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Gerson e Bruno Henrique foram absolvidos pelo STJD pelos incidentes contra o Santos e também estão à disposição.

Por outro lado, Gabgiol será o único desfalque rubro-negro nesta quinta-feira (23). O atacante foi expulso depois de uma discussão com o zagueiro Nino no clássico do último dia 11.

Como chega o Bragantino

Para o duelo decisivo, Pedro Caixinha tem uma extensa lista de desfalques e muitos problemas. No sistema defensivo, o zagueiro Léo Realpe recebeu o terceiro amarelo e está suspenso. Lucas Cunha e Lucas Rafael, por outro lado, estão à disposição do português.

Diante do Botafogo, o técnico escalou um sistema ofensivo com Eduardo Sasha e Thiago Borbas juntos, porém ainda há dúvida quanto ao esquema tático que será utilizado contra o Flamengo.

Por fim, os desfalques são: Andrés Hurtado (seleção do Equador), Léo Realpe (suspenso e seleção do Equador), Matheus Gonçalves (emprestado pelo Flamengo), Cipriano (lesão na coxa direita), Eduardo Santos (cirurgia no joelho), Luan Patrick (lesão na coxa direita) e Nathan Camargo (cirurgia no joelho).

FLAMENGO X BRAGANTINO

30ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 23/11/2023 às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Rossi; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite

BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Lucas Cunha (Lucas Rafael), Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Thiago Borbas), Jadsom e Lucas Evangelista; Mosquera, Helinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Eduardo Gonçalves Cruz (MS)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

