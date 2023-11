São Paulo escalado para enfrentar o Fluminense

Confira o São Paulo que vai enfrentar o Fluminense. Dorival aposta em dois garotos no ataque - (crédito: Foto: Divulgação/São Paulo FC) Jogada10 Jogada10

O técnico do São Paulo, Dorival Junior confirmou a escalação do São Paulo para o duelo desta quarta-feira, 22/11, às 21h30 (de Brasília) no Maracanã, contra o Fluminense, pelo Brasileirão. E com surpresas. Afinal, entra com três jogadores de meio de campo de forte marcação: Gabi Neves, Pablo Maia e Alisson, Mas deixa uma trinca de frente com Luciano, Juan e David. Veja abaixo:

Mas, como a formação está em ordem numérica, vamos ao time em campo: Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Wellington; Gabriel Neves, Pablo Mama e Alisson; Luciano, Juan e David.

O São Paulo é o décimo colocado, com 46 pontos. O Tricolor do Rio, com 47 pontos, é o oitavo. Os times correm pouquíssimo risco de rebaixamento e quem vencer acaba de vez com qualquer fantasma de Série B.

