Barcelona anuncia data para voltar ao Camp Nou

Novo Camp Nou terá capacidade para quase 105 mil torcedores - Foto: Reprodução / Barcelona

Em obras desde abril passado, o Camp Nou, estádio do Barcelona, voltará a sediar jogos do time em novembro do próximo ano, conforme anunciado pela vice-presidente institucional e responsável pelo Espai Barça, Elena Fort, nesta quarta-feira (22). A dirigente catalã inclusive indicou uma data específica, o dia 29 desse mês de 2024, para a equipe de Xavi Hernández retornar a jogar em casa.

Desde o início da temporada, o atual campeão Espanhol tem mandado seus jogos no Estádio Olímpico de Montjuic.

Além disso, Elena Fort afirmou que apenas imprevistos como uma catástrofe global ou uma pandemia poderiam adiar o retorno do Barcelona ao seu estádio.

Inicialmente, as arquibancadas terão capacidade para 65 mil torcedores. Mas, ao final das obras, previstas para 2026, o Camp Nou terá capacidade para quase 105 mil pessoas.

