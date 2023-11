Fernando Diniz confirma a escalação do Fluminense contra o São Paulo

Ganso será o cérebro da criação do Fluminense, que está com muitos desfalques - (crédito: Foto: Divulgação/Fluminense) Jogada10 Jogada10

O Fluminense está escalado para enfrentar o São Paulo, nesta quarta-feira (22/11), no Maracanã. Este duelo que começa às 21h30 (de Brasília), pelo Brasileirão, terá um Fluzão diferente, já que não comnta com a zaga titular e os desfalques de Árias e Keno na frente. Assim, Diniz resolveu assim a formação para encarar o Tricolor paulista, com Thiago Santos fazendo dupla de zaga com David Braz e Yony no ataque:

O São Paulo é o décimo colocado, com 46 pontos. O Tricolor do Rio, com 47 pontos, é o oitavo colocado. Os times correm pouquíssimo risco de rebaixamento e quem vencer acaba de vez com qualquer fantasma de Série B.

