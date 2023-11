Cruzeiro e Vasco empatam no Mineirão sem público e seguem na luta contra o Z4

Cruzeiro e Vasco mediram forças no Mineirão, sem a presença de público - (crédito: Alessandra Torres) Jogada10 Jogada10

Cruzeiro e Vasco se enfrentaram nesta quarta-feira (22), em jogo adiado da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. E deu empate: 2 a 2. Puma Rodríguez marcou para os cariocas, mas Arthur Gomes e Bruno Rodrigues, este, último, de pênalti, viraram para os donos da casa ainda no primeiro tempo. Gabriel Pec, na etapa final, assegurou a igualdade no placar.

Com o resultado, cariocas e mineiros seguem colados na classificação, agora com 41 pontos. Enquanto o Cruz-Maltino é o 15º colocado, a Raposa aparece uma posição atrás na tabela.

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi equilibrado até o Vasco abrir o placar, aos 14 minutos, com Puma Rodríguez aproveitando vacilo de Castán na marcação para anotar um golaço. Pouco antes, o time teve gol de Vegetti corretamente anulado por impedimento. A partir da vantagem, os cariocas baixaram as linhas e passaram a marcar muito na defesa, permitindo ao Cruzeiro a posse de bola e, consequentemente, a pressão.

Assim, os mineiros chegaram à virada. Arthur Gomes empatou em arremate com desvio de Medel, e Bruno Rodrigues, de pênalti, anotou o segundo da Raposa no último lance da etapa após a bola bater no braço de Rossi, e o VAR confirmar a infração dentro da área.

Segundo tempo

O Vasco não melhorou nada no retorno do intervalo. Assim, o técnico Ramón Díaz promoveu, aos 11 minutos, as entradas de Marlon Gomes, Jair e Payet. O Cruzeiro estava um pouco melhor em um jogo fraco tecnicamente. Mas o Cruz-Maltino reagiu com as mexidas e chegou ao empate com Gabriel Pec, aos 31, completando de primeira um cabeceio de Sebastián Ferreira. O Vasco ainda teria virado se Vegetti não tivesse outro gol anulado por impedimento de Sebastián na origem da jogada. Nos acréscimos, Japa fez boa jogada e cruzou rasteiro para Wesley, livre e dentro da pequena área, falhar no arremate.

CRUZEIRO 2X2 VASCO

33ª rodada da Série A do Brasileirão

Data e horário: 22/11/2023, às 19h (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Marlon (Kaiki, 37’/2ºT); Ian Luccas (Fernando Henrique, 37’/2ºT), Machado (Rafael Elias, 45’/2ºT) , Mateus Vital (Wesley, 22’/2ºT) e Matheus Pereira; Arthur Gomes (Japa, 23’/2ºT) e Bruno Rodrigues. Técnico: Paulo Autuori

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Maicon (Léo, 23’/2ºT), Medel e Lucas Piton; Zé Gabriel (Sebastián Ferreira, 23’/2ºT), Praxedes (Marlon Gomes, 11’/2ºT) e Paulinho (Jair, 11’/2ºT); Gabriel Pec, Rossi (Payet, 11’/2ºT) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

Gols: Puma Rodríguez, 14’/1ºT (0-1); Puma Rodríguez, 40’/1ºT (1-1); Bruno Rodrigues/pen, 52’/1ºT (2-1); Gabriel Pec, 31’/2ºT (2-2)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Auxiliares: Michael Stanislau (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

Cartões amarelos: Arthur Gomes (CRU); – (VAS)

Cartão Vermelho: Rossi, 41’/2ºT/banco (VAS)

