William lamenta empate e diz que Cruzeiro deixou Vasco à vontade

O lateral William analisou o empate do Cruzeiro com o Vasco e lamentou o resultado. Segundo o camisa 12, o time celeste fez boa partida no primeiro tempo, mas acabou se acomodando na etapa final. Ainda de acordo com ele, contudo, é hora de manter a calma, pois a Raposa depende apenas de si.

“Nós estávamos fazendo uma boa partida, conseguimos a virada, que desde o inicio do ano estamos nos cobrando muito a reação. O segundo tempo ficamos mais atrás, deixamos eles controlarem o jogo e não cuidamos daquilo que eles têm de melhor, que é a bola parada. A gente depende da gente para conseguir bons resultados e sair dessa situação”, disse William ao “Premiere”.

Com o empate, afinal, o Cruzeiro chegou aos 41 pontos e abriu mais um ponto da zona de rebaixamento. O clube de Belo Horizonte está a três pontos do Bahia, equipe que abre o Z4.

A equipe comandada por Paulo Autuori volta a campo na próxima segunda-feira, para enfrentar o Goiás, pelo Brasileirão. Dessa forma, o duelo será disputado na Serrinha, na capital goiana, às 21h (de Brasília).

