Ramón Díaz sobre Vasco ser rebaixado: "É difícil que aconteça"

O Vasco dificilmente vai cair para a segunda divisão. É o que garantiu o técnico Ramón Díaz após empate do Cruz-Maltino com o Cruzeiro. nesta quarta-feira. Em entrevista coletiva, afinal, o argentino elogiou a postura da equipe e disse que todo mundo está de parabéns pela doação em campo.

“Feliz com o time, porque, com essa atitude, é muito difícil que sejamos rebaixados. Os outros times vão ter que lutar como nós.Em alguns momentos, o Vasco jogou muito bem. No início do primeiro tempo, até fazermos o gol. E depois nos retraímos um pouco, e aí tivemos dificuldades. Não marcamos bem os dois volantes deles, que sabíamos que atacam muito. Esse foi um dos erros táticos que cometemos. O que devemos dizer do time é do espírito. A gana, a atitude diante da dificuldade. Mudamos algumas coisas táticas e alguns jogadores. E demonstraram que o time tem caráter, tem determinação”, disse Ramón Díaz.

Nas últimas quatro partidas do Brasileirão, o Vasco tem compromissos difíceis. Dessa forma, o time carioca enfrenta, em sequência, Athletico-PR, Corinthians, Grêmio e Red Bull Bragantino. Ramón Díaz falou sobre o perigo destas partidas, mas disse que o pensamento tem de ser jogo a jogo.

"Temos claro com os jogadores e com a comissão é que temos ir jogo por jogo, porque tudo muda muito rápido. Temos que estar tranquilos, lutar até o final, porque teremos partidas importantes. O Grêmio, por exemplo, é um candidato ao título. Mas nossos concorrentes também têm jogos difíceis, o Cruzeiro vai pegar o Palmeiras e o Botafogo. Temos que somar jogo a jogo para sair", afirmou o treinador.