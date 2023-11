Palmeiras conhece adversários da Copinha; veja grupo do Verdão

Palmeiras conquistou as últimas edições da Copinha - (crédito: Foto: Fábio Menotti/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras já conhece os seus três primeiros adversários na Copinha de 2024. Após sorteio realizado nesta quarta-feira (22), o Alviverde caiu no mesmo grupo de Oeste (SP), Queimadense (PB) e União ABC (MS). Atual bicampeão da competição, o Verdão vai em busca de sua terceira conquista no começo do ano que vem.

Curiosamente, as duas conquistas do Palmeiras na Copinha não aconteceram no Pacaembu, palco tradicional da decisão. Afinal, o Estádio Paulo Machado de Carvalho está em reformas. Dessa forma, o Allianz Parque, em 2022, e o Canindé, em 2023, receberam as finais. Por outro lado, o Alviverde também está acostumado a jogar a Copinha em Barueri, já que atuou na primeira fase da edição de 2013 no local.

Enquanto se prepara para a Copa São Paulo, o time sub-20 do Palmeiras ainda está em atividade em 2023. No próximo sábado, a equipe joga a partida de volta da final do Paulistão, contra o São Paulo. No jogo de ida, venceu por 2 a 1 e, portanto, joga pelo empate para ser campeão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.