Ronaldo elogia entrega do Cruzeiro em empate com o Vasco

Dono da SAF do Cruzeiro, o ex-jogador Ronaldo analisou o empate da Raposa com o Vasco pelo Brasileirão nesta quarta-feira. E para ele, a postura merece elogios. Afinal, em publicação no “X”, o antigo “Twitter”, o ex-centroavante enalteceu o clube.

“Mais uma guerra! Conseguimos virar ainda no primeiro tempo e, no segundo, nossos jogadores deram a vida até o fim. Seguimos trabalhando para corrigir e evoluir firmes e focados! Vamos para cima, Cruzeiro”, postou Ronaldo.

O time celeste atuou de portões fechados por conta da briga generalizada entre torcedores do Cruzeiro e de Coritiba no dia 11. O STJD, dessa forma, decidiu punir as equipes preventivamente com portões fechados por 30 dias. Na segunda-feira, o clube será julgado pelos incidentes e pode perder até 20 mandos de campo.

Com o empate, afinal, o Cruzeiro chegou aos 41 pontos e abriu mais um ponto da zona de rebaixamento. O clube de Belo Horizonte está a três pontos do Bahia, equipe que abre o Z4. A equipe comandada por Paulo Autuori volta a campo na próxima segunda-feira, para enfrentar o Goiás, pelo Brasileirão. Dessa forma, o duelo acontecerá na Serrinha, na capital goiana, às 21h (de Brasília).

