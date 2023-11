Estudiantes elimina Boca Juniors e vai à final da Copa Argentina

Confronto pela semifinal foi disputado no Estádio Mario Kempes - (crédito: Foto: Divulgação/Estudiantes) Jogada10 Jogada10

O Estudiantes está na final da Copa Argentina. Diante do Boca Juniors, na noite desta quarta-feira (22), o confronto pela semifinal do torneio eliminatório terminou com vitória da equipe de La Plata por 3 a 2. Agora, o Estudiantes aguarda o vencedor de San Lorenzo ou Defensa y Justicia, equipes que se enfrentam na próxima quinta (23).

Com apenas três minutos, Leonardo Godoy saiu em disparada no lado direito e fez o cruzamento na medida para Guido Carrillo. Na altura da marca do pênalti, o centroavante testou forte, superando Sergio Romero.

A situação que ficava difícil logo no início para o Boca ficaria mais complexa quando a arbitragem deu cartão vermelho direto para Marcelo Saracchi após dividida com Fernando Zuqui. Porém, em duas ações de pressão ofensiva boquense, forçando erros do Estudiantes, que o faro artilheiro de Miguel Merentiel apareceu de maneira latente.

Aos 28, ele mandou de primeira bola que sobrou na altura da meia-lua, fugindo do alcance de Mariano Andújar. Já com 43 minutos, Ezequiel Bullaude ganhou lance pelo lado esquerdo após passe de Valentín Barco e só rolou pra trás. Merentiel, bem posicionado, bateu de perna esquerda para novamente superar o arqueiro do Pincharrata.

A virada da virada

No primeiro lance após a volta do intervalo, a representação de La Plata igualou as coisas graças a Mauro Boselli. Após bola alçada na grande área que foi escorada na segunda trave, o centroavante deu um bonito voleio, quase na pequena área, estufando as redes do Boca Juniors.

A virada do Pincharrata veio aos 18 minutos e em um lance bastante confuso dentro da grande área. Após lançamento que parecia ‘sob controle’, Marcos Rojo bateu bola que espirrou em Barco e foi na direção da meta boquense. Com isso, Figal tentou fazer o corte e, na dividida com Boselli, acabou mandando contra a própria meta.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.