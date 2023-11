Com gol de Cano, Fluminense vence São Paulo em noite de festa

Cano voltou a marcar para dar triunfo ao Fluminense - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense) Jogada10 Jogada10

Na noite desta quarta-feira (22), o Fluminense derrotou o São Paulo por 1 a 0, no Maracanã, em jogo adiado da 32ª rodada do Brasileirão. A partida teve clima festivo, já que houve troca de faixas entre os campeões da Libertadores e da Copa do Brasil. O gol da vitória foi de Germán Cano, no início da segunda etapa, com direito a grande comemoração da torcida da casa, que aplaudiu a equipe ao fim do jogo, sob gritos de ‘campeão’.

Primeiro tempo

Embora tivesse um caráter festivo, com a entrega das faixas aos jogadores do Fluminense por parte do são-paulinos, a partida Foi bastante faltosa no primeiro tempo. Entradas duras e chegadas fortes marcaram os primeiros 45 minutos mais do que lances perigosos. Ainda assim, o Fluminense foi superior ao São Paulo. O Tricolor Carioca chegou a marcar, numa cabeçada de David Braz, mas a arbitragem marcou impedimento. O zagueiro também teve uma oportunidade válida, mas chutou para fora. Samuel Xavier. Os visitantes perderam Gabriel Neves, aos 29 minutos, expulso por entrada dura em Thiago Santos. Mesmo com a vantagem numérica e a consequente pressão, o Flu não conseguiu abrir o placar.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o panorama não se alterou: Fluminense no ataque, São Paulo no contra-ataque. A equipe da casa aproveitou para ir ainda mais para cima e Fernando Diniz tirou o último zagueiro de origem (David Braz deu lugar a Lelê). E ter mais um centroavante incomodando a defesa do São Paulo acabou fazendo a diferença. Após lançamento na área, Cano pegou o rebote de fora da área e bateu bonito, no canto esquerdo de Rafael fazendo 1 a 0. O Flu até teve outras oportunidades de aumentar, mas também deixou mais espaços para o São Paulo, que chegou pelo menos duas vezes com Nathan e William. Este último quase empatou, numa saída errada de Fábio com os pés. Mas foi mesmo o Flu que poderia ter aumentado, passando perto do gol em finalizações de Léo Fernandez e Lelê.

FLUMINENSE 1×0 SÃO PAULO

32ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 22/11/2023 às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público: 44.694 presentes

Renda: R$ 1.659.302,00

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga, 19’/2°T), David Braz (Lelê, intervalo), Thiago Santos (Diogo Barbosa, 36’/2°T) e Marcelo (André, 36’/2°T) Alexsander, Martinelli, Lima e Ganso; Yony González (Léo Fernandez, 29’/2°T) e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Beraldo, Diego Costa e Welington; Pablo Maia (Talles Wander, 46’/2°T), Alisson (Talles Costa, 30’/2°T), Gabriel Neves e Luciano (Erison, 30’/2°T) Juan (Nathan, 16’/2°T) e David (William, 15’/2°T). Técnico: Dorival Júnior.

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Marcelo, Ganso, Cano, Martinelli, Alexsander (FLU); Rafinha, Diego Costa, Beraldo, David, Nathan (SÃO)

Cartão vermelho: Gabriel Neves, 29’/1°T (SÃO)

Gol: Cano, 9’/2°T (1-0)

