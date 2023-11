Palmeiras renova contrato com zagueiro que deve ser aproveitado por Abel

Michel Augusto (de colete), do Palmeiras, esteve com o sub-23 da Seleção Brasileira - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro / CBF) Jogada10 Jogada10

O zagueiro Michel, capitão do sub-20 do Palmeiras e que esteve com o sub-23 da Seleção Brasileira, teve o contrato renovado com o clube até dezembro de 2026. O vínculo anterior, assinado em 2021, tinha vigência até junho de 2026. O acerto já constou no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira (22).

Frequentemente chamado pelo técnico Abel Ferreira para integrar os treinos do profisisonal, Michel tem a expectativa de ganhar chance no time principal, o que não ocorre desde 2021, quando atuou em cinco partidas.

O jogador recebeu uma valorização salarial para ampliar seu contrato com o Verdão. Contudo, a compensação financeira é mantida sob sigilo. Ele chegou a quase ser negociado com o Aris, da Grécia, nesta temporada, mas recusou a transferência em razão da final do Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Flamengo, disputada em jogo único, em 7 de setembro.

Michel soma 14 partidas pelo time sub-20 em 2023 e anotou um gol. A tendência é a de que ele tenha oportunidaes no time principal no ano que vem, já que Abel Ferreira passou a ver com bons olhos uma formação com três zagueiros.

Líder do Campeonato Brasileiro com 62 pontos, o Palmeiras volta a campo no próoximo domingo (26), quando visita o Fortaleza às 18h30, na Arena Castelão, pela 35ª rodada.

