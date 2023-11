Herói de mais uma vitória, Cano já pensa no Mundial

Argentino já está com a cabeça na Arábia Saudita - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense) Jogada10 Jogada10

Depois da vitória sobre o São Paulo, o Fluminense foi só festa, nesta quarta-feira (22), no Maracanã. O Tricolor, já garantido na próxima Libertadores, festejou o título da edição deste ano, mas o foco dos jogadores está nos desafios que ainda aguardam o Flu em 2023. De acordo com o atacante Germán Cano, o pensamento já está no Mundial de Clubes, em dezembro, na Arábia Saudita.

Cano fez o gol do Flu na vitória desta quarta e, novamente, recebeu o carinho do público. Para ele, a festa no Maracanã foi importante, mas o time não está de férias e ainda terá muito o que disputar na temporada. O argentino espera, assim, que a equipe realize um papel positivo na competição, já que está se preparando de forma especial para isso:

“Foi muito bonito, muito especial. A gente está muito feliz pela conquista da Libertadores e continua trabalhando pois ainda tem Brasileiro e, depois, o Mundial. Então, para nós, a partir de agora, todos os dias são 22 de dezembro. Continuamos trabalhando e buscando dar mais alegria aos torcedores. O Mundial vai ser um momento histórico, poder participar dessa competição. A gente sabe que tem uma semifinal muito difícil e vai tentar competir”.

O Fluminense de Cano volta a campo no sábado, diante do Coritiba, no Maracanã, pela 35ª rodada do Brasileirão.

