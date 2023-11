Para Rafinha, arbitragem ‘limitou jogo’ em derrota são-paulina

Arbitragem não agradou Rafinha, que reclamou - (crédito: RUBENS CHIRI/Perspectiva) Jogada10 Jogada10

O São Paulo acabou derrotado pelo Fluminense, nesta quarta-feira (22), no Maracanã, por 1 a 0. Mas a ‘bronca’ foi grande do lado visitante e derrotado do confronto. Especialmente pois a equipe perdeu o meio-campista Gabriel Neves expulso, ainda no primeiro tempo, em lance que gerou muitas reclamações da equipe do Morumbi. Sobretudo, do experiente lateral-direito Rafinha.

Após o jogo, ao canal Premiere, Rafinha afirmou que a arbitragem de André Luiz Policarpo Bento prejudicou não só o Tricolor, mas a partida como um todo. Ele apontou o excesso de cartões amarelos e ainda um erro técnico no lance da expulsão de Neves, que acabariam por atrapalhar o andamento da partida. Mas também deu os parabéns a seu time pela postura dentro de campo, mesmo com um a menos por mais de 60 minutos.

“O jogo estava bom até a arbitragem começar a distribuir cartão amarelo. Aí, ele (árbitro) foi limitando o jogo. Aconteceu uma jogada que foi falta antes no Beraldo e acabou expulsando o Gabriel. Então, é complicado jogar a maior parte do tempo com um a menos no Maracanã, mas a equipe se portou bem, teve chances de fazer gol. Fico triste pelo resultado, mas a equipe se entregou, muitos garotos entraram e temos que parabenizar a todos eles”.

Após esta derrota, o São Paulo receberá o Cuiabá, no Morumbi, no próximo domingo, as 18h30.

