Dorival critica arbitragem em derrota: ‘Interferiu no resultado’

O São Paulo perdeu para o Fluminense por 1 a 0, nesta quarta-feira (22), no Maracanã, em jogo atrasado da 32° rodada do Brasileirão. O Tricolor deixou a partida na bronca com a arbitragem. De acordo com o técnico Dorival Júnior, o árbitro André Luiz Skettino Policarpo Bento interferiu demais na partida e deixou de marcar algumas faltas para o time paulista.

“Foram vários lances com decisões distintas de um lado para o outro e isso interfere no resultado da partida, o que não tira o resultado do Fluminense. Isso é uma tônica do Campeonato Brasileiro e mais uma vez aconteceu. Uma interferência direta de quem só deveria conduzir o jogo”, disse Dorival, que prosseguiu.

“Um jogo de duas equipes que gostam da bola, um jogo que poderia ser mais plástico e com uma atitude como essa… Já errou no primeiro cartão amarelo para o Beraldo, que foi um absurdo. A partir daí ele se perde completamente nas decisões, com jogadas iguais para um lado e anotando, dando cartão, e do outro não, passando impune. Hoje, infelizmente acaba acontecendo uma coisa inusitada que interfere diretamente no resultado da partida. O resultado não foi o que esperávamos mas muito em razão com o que aconteceu na partida”.

Dorival elogia garotada que estreou no São Paulo

Além disso, o treinador promoveu a entrada de dois garotos da base do São Paulo, que fizeram sua primeira partida como profissional. Talles Wander e William Gomes saíram do banco de reservas para tentar mudar o placar, mas não conseguiram. Após a partida, o técnico ficou contente com o que viu dos jovens, embora utilizá-los não tenha sido a ideia inicial.

“O ideal não seria colocar eles num dia como hoje. Poderíamos ter uma sorte melhor nos 20 minutos finais, com mais atacantes, uma chegada mais contundente. O ideal seria prepará-los um pouco mais. Tivemos que acelerar o processo e foram bem. Cada um dentro de suas características e particularidades, mas dois garotos que mostraram potencial. Outros estão trabalhando conosco e pelo número de relacionados não podemos colocar”, finalizou o treinador.

