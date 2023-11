Abel tem retorno de convocados, mas deve mexer no time contra o Fortaleza

O técnico Abel Ferreira terá seu elenco completo para treinamentos pela primeira vez, nesta quinta-feira (23). Afinal, Endrick, Raphael Veiga, Gustavo Gómez e Richard Ríos, que estavam com suas respectivas seleções nesta Data-Fifa, retornam para defender o Palmeiras. Contudo, o treinador deve mexer mesmo assim na escalação.

Afinal, o zagueiro Luan machucou a coxa direita na vitória por 3 a 0 sobre o Internacional e ainda não se recuperou totalmente. Ele vem trabalhando firme com o Núcleo de Saúde e Performance, mas não deve ter condições de encarar o Fortaleza. As equipes se enfrentam neste domingo (26), às 18h30, no Castelão.

Assim, o técnico Abel Ferreira, caso queira manter seu esquema com três zagueiros, terá duas opções. Ele pode improvisar Marcos Rocha no setor ou colocar o garoto Naves. A escolha deve implicar no posicionamento de Gustavo Gómez e Murilo, já que o camisa 2 tem atuado pela direita, assim como o capitão, e o jovem da base.

Outras preocupações de Abel Ferreira

Além disso, Piquerez também tem um problema físico, só que mais leve: edema muscular. Há uma esperança maior de que ele esteja em campo no fim de semana, comparado a Luan.

Por fim, existe uma preocupação em como os convocados vão retornar após este período de Data-Fifa. Gustavo Gómez atuou nas duas partidas pelo Paraguai. Enquanto isso, Richard Ríos, Raphael Veiga e Endrick tiveram oportunidade na última partida de suas respectivas seleções, mas jogaram apenas poucos minutos. O ritmo de jogo preocupa a comissão técnica do Palmeiras.

