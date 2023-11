Vuaden expulsa Rossi no banco e faz confusão com Gabriel Pec em súmula

Súmula do jogo entre Vasco e Cruzeiro aponta expulsão de Gabriel Pec, e não de Rossi - (crédito: Foto: Reprodução) Jogada10 Jogada10

O Vasco empatou em 2 a 2 com o Cruzeiro, no Mineirão, em jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro, e ganhou desfalque para a próxima rodada. Afinal, apesar de nenhum jogador receber amarelo, Rossi acabou sendo expulso por Leandro Pedro Vuaden (RS), aos 41 minutos do segundo tempo, do banco de reservas. Mas, na súmula da partida, o árbitro afirmou que Gabriel Pec foi quem levou o vermelho – o camisa 11 atuou até o apito final.

Aliás, o “Búfalo” tomou a punição depois de ter sido substituído, já próximo ao fim do jogo. Passou a reclamar das decisões do juiz dentro das quatro linhas e o viu erguer o cartão. Nas redes sociais, horas depois, em Belo Horizonte, o ponta publicou uma mensagem direcionada à torcida, pedindo desculpas pela atitude e comportamento.

Venho atrás desse post me desculpar com a torcida vascaína pela expulsão no jogo de hoje! Fato que não vai voltar a se repetir. — Rossi (@RossiAtacante) November 23, 2023

“Venho através desse post me desculpar com a torcida vascaína pela expulsão no jogo de hoje! Fato que não vai voltar a se repetir”, afirmou Rossi.

Site da CBF fora do ar

As súmulas de cada partida da Série A ficam à disposição do público no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). No entanto, após a confusão feita por Vuaden, o site da entidade se encontra fora do ar nesse momento. Assim, não é possível mais, ao menos por enquanto, conferir os relatos e as explicações do árbitro sobre os acontecimentos do jogo.

Inclusive, na divulgação inicial do relatório do confronto, o juiz chegou a citar que o jogador expulso por parte do Vasco “estava no banco de reservas”. Nos 90 minutos, Rossi deixou o campo para dar lugar a Payet, no segundo tempo. Já Gabriel Pec, autor de um dos gols dos cariocas, por sinal, sequer foi substituído, permanecendo no gramado até o fim.

“Expulsei este atleta diretamente do campo de jogo, quando estava no banco de reservas, por protestar contra as decisões da arbitragem de forma grosseira e ofensiva”, diz um trecho da súmula.

Rossi vira desfalque

Assim, após a provável correção nos registros, o “Búfalo” não fica à disposição para o jogo contra o Athletico-PR, no sábado (25), às 18h30, na Arena da Baixada. Depois de voltar lesão séria em um dos músculos da coxa direita, ele voltou a ter sua primeira oportunidade entre os titulares. Diante do América-MG, entrou ao longo do duelo, ganhou ritmo e reapareceu no time, na noite desta quarta-feira (22), em Minas Gerais.

Agora, o técnico Ramón Díaz terá dois dias de preparação para esse compromisso. A delegação do Vasco sequer retorna ao Rio e vai se deslocar direto a Curitiba, onde a bola rola no fim de semana. Com Rossi suspenso, a expectativa é que Marlon Gomes ou Payet possam ser o escolhido a entrar, a depender da proposta de jogo e do esquema montado pela comissão argentina.

