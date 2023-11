Mourinho aconselha Ancelotti a não sair do Real Madrid

Ancelotti e Mourinho lado a lado - (crédito: Foto: Jon Super/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Carlo Ancelotti, se ouvir José Mourinho, ficará no Real Madrid e dirá, enfim, um rotundo “não” à Seleção Brasileira. Nesta quinta-feira (23), o treinador português da Roma veio a público para aconselhar o comandante italiano dos Merengues.

Em entrevista ao canal “RAI1”, Mourinho não só lista vantagens de Ancelotti ficar nos Merengues como revela sua torcida para este desfecho.

“Quando você tem um super treinador, por que vai procurar outro? Aliás, conhecendo Florentino Pérez (presidente do clube espanhol), ele é um homem superinteligente e, se você lê a imprensa, fica muito claro. Eu, como torcedor do Real Madrid espero que a temporada seja fantástica e que Carlo esteja lá na próxima, porque ele é o treinador perfeito para o time”, avaliou o Special One.

Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até o fim desta temporada. Nesta semana, a imprensa espanhola noticiou que o clube prepara uma proposta de renovação. No entanto, no Brasil, há quem garante que o italiano assume a Seleção a partir de junho, na próxima Copa América. Mourinho ignora o cenário de indefinição.

“Brasil? Tenho certeza que com o menor gesto de Florentino, Carlo vai ficar. Ele é perfeito para o Madrid, e o Madrid é perfeito para ele”, acrescentou.

Mourinho no Real Madrid

José Mourinho chegou ao Real Madrid na metade de 2010, depois de conquistar a Champions League pela Inter de Milão. Na Espanha, em quatro temporadas, não conseguiu ganhar a Liga dos Campeões. Levou, porém, uma Copa do Rei, uma Liga Espanhola e uma Supercopa Espanhola. Curiosamente, foi o próprio Ancelotti o sucessor de Mou nos Blancos.

Depois de três anos, o presidente e José Sánchez (diretor do Real Madrid) queriam tanto, tanto, tanto que eu permanecesse… mas fui eu quem decidi. Um louco”, lamenta o português.

