Corinthians defende grande invencibilidade sobre o Bahia, em seus domínios

Corinthians vem de cinco vitórias seguidas em cima do Bahia, jogando em casa - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

O Corinthians se prepara para encarar o Bahia nesta sexta-feira (24), às 21h, na Neo Química Arena, pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro. A fim de confirmar de vez sua permanência na Série A, o Timão aposta no retrospecto positivo jogando contra o rival, dentro de sua casa, nos últimos anos.

Afinal, o Alvinegro venceu os últimos cinco confrontos diante do Bahia, na Neo Química Arena. No período, são 13 gols marcados e cinco sofridos. Os encontros foram válidos pelas edições de 2017 a 2021 do Brasileirão.

A primeira vitória deste período aconteceu em junho de 2017. Na ocasião, o Alvinegro bateu o Bahia por 3 a 0, com gols marcados por Jô, Balbuena e Marquinhos Gabriel. Na temporada seguinte, em outubro, o placar foi 2 a 1, com dois gols de Danilo. Clayton descontou para o Tricolor de Aço.

Já em 2019, Corinthians e Bahia duelaram na Neo Química Arena, em setembro, e os paulistas saíram vencedores por 2 a 1. Vagner Love (de pênalti) e Clayson marcaram para os donos da casa. Gilberto, também em uma penalidade máxima, descontou. Em 2020, novo triunfo, desta vez por 3 a 2. Otero, Roni e Gil foram às redes pelo lado corintiano, enquanto Nino Paraíba e Matheus Saldanha anotaram os tentos tricolores.

Por fim, em 2021, com gols de Róger Guedes, Cantillo e Jô, o Corinthians venceu por 3 a 1, com Gilberto descontando. Esta foi a última partida das equipes em Itaquera, já que em 2022, o time baiano esteve jogando a série B.

Corinthians não perde para o Bahia, em casa, há 15 anos

Aliás, a última vez que um duelo entre os dois time, em São Paulo, não terminou com vitória corintiana aconteceu em 2014, quando a Neo Química foi inaugurada. Na ocasião, as equipes ficaram no 1 a 1. Já a última vitória do Bahia, na casa do Timão, aconteceu em 2008, ou seja, há 15 anos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.