Alvo do Palmeiras, técnica Camilla Orlando deixa o Real Brasília

Camilla Orlando não é mais treinadora do Real Brasília. Oito meses depois de assumir o time, evitar o rebaixamento na Série A1 do Campeonato Brasileiro e levá-lo ao pentacampeonato no Distrito Federal, a treinadora deixa as Leoas do Planalto, provavelmente, para assumir a prancheta do Palmeiras. Ela é o sonho de consumo número 1 da presidente Leila Pereira.



O time paulista demitiu Ricardo Belli e havia iniciado conversas com Orlando. A brasiliense campeã da Série A2 com o Red Bull Bragantino em 2021 voltou ao Distrito Federal depois de uma experiência à frente da seleção feminina dos Emirados Árabes Unidos.

A técnica se despediu nas redes sociais. “Obrigado, Real Brasília. Foi uma honra e alegria fazer parte da sua história, uma passagem rápida, mas de grande importância na minha carreira. A oportunidade de comandar um clube da minha cidade na Série A1 do Campeonato Brasileiro foi literalmente um sonho real. E conquistar meu primeiro título ‘estadual’ em casa foi inesquecível”, afirmou a treinadora, referindo-se ao 11º lugar no Brasileirão e ao triunfo por 3 x 1 na decisão do Candangão Feminino contra o Minas no mês passado, no Mané Garrincha.

A treinadora encerrou. “Desejo sucesso às Leoas do Planalto. Obrigado às atletas, aos membros da comissão técnica, em especial, ao técnico Hugo Macedo, por ter topado o desafio, diretoria e staff por tudo. Seguimos”, encerra Camilla Orlando.

Camilla Orlando assumiu o Real Brasília na zona do rebaixamento. Em um trabalho de recuperação, evitou a queda e terminou duas posições à frente do Z-4. Deixou para trás o Atlético-MG, Bahia, Athletico-PR, Real Ariquemes e Ceará. A classificação para as quartas de final era quase impossível. A distância para o G-8 foi de cinco pontos. No Candangão Feminino, levou o Real Brasília ao título invicto. Empatou apenas um jogo contra o Minas na primeira fase.