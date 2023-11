Puma volta a marcar após 262 dias e ganha sobrevida em temporada ruim

Puma em ação no bom jogo que fez contra o Cruzeiro - (crédito: Leandro Amorim) Jogada10 Jogada10

Em atuação sem brilho, o Vasco teve em Puma Rodríguez um protagonista inesperado no empate com o Cruzeiro, na última quarta-feira. Afinal, o lateral-direito substituiu Paulo Henrique, fez bom papel na defesa nos 90 minutos e ainda marcou um belo gol no 2 a 2 no Mineirão. Tido como um jogador ofensivo, ele começou bem a temporada e marcou duas vezes no Carioca – um deles, aliás, um golaço contra o Flamengo, há 262 dias. A partir daí, o ano de 2023 foi um calvário para o uruguaio, que fez um péssimo Brasileirão até aqui.

Puma chegou como reforço de Copa do Mundo, após ser convocado para sua seleção no Qatar. A SAF pagou o equivalente a R$ 10.7 milhões ao Nacional-URU e esperava resolver o problema na lateral. A falta de regularidade e confiança do jogador de 25 anos, no entanto, pôs tudo a perder ao longo do tempo. No início do Brasileirão foram muitos erros de marcação que custaram gols ao Vasco.

Com isso, acabou perdendo a vaga ainda no fim do primeiro turno. Primeiro, para Robson Bambu, zagueiro que foi improvisado. Depois, para Paulo Henrique, entrou bem nas últimas rodadas e também contribuiu com um gol importantíssimo, na vitória sobre o Botafogo, em São Januário. Puma deixou, inclusive, de figurar em uma das listas do Uruguai. Para a torcida do Vasco, virou alvo fácil de críticas.

Recuperação na reta final

As últimas participações do lateral foram razoáves, mas não o suficiente para retomar sua vaga. Desta vez, porém, marcou um gol em sua característica de “facão” na área. Foi assim, por sinal, que fez seu primeiro, contra o Resende, no Carioca. Na sequência, balançou as redes do arquirrival Flamengo, em um golaço de fora da área.

É improvável que ele seja titular contra o Athletico, neste sábado, na Ligga Arena. Mas, ao menos, volta a deixar sua marca para ganhar uma sobrevida na reta final de uma temporada frustrante.

