Rincón avança em recuperação, mas segue fora. Dodô retorna ao Santos

Tomás Rincón ainda não reúne condições de atuar pelo Santos - (crédito: Foto: Raul Baretta/Santos) Jogada10 Jogada10

O Santos segue sua preparação para o duelo contra o Botafogo, neste domingo (26), às 16h, na Vila Belmiro, pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Marcelo Fernandes chegou a ter uma esperança de contar com o volante Tomás Rincón. Mas não será possível.

O venezuelano avançou em sua recuperação, após lesionar a região posterior da coxa direita e apareceu no gramado para fazer exercícios com a fisioterapia. Nesta quarta-feira (22), Rincón passou a realizar exercícios mais avançados de fisioterapia, se aproximando das atividades físicas em campo. Entretanto, ele não deve reunir condições de estar em campo contra o Botafogo.

Além disso, o volante é dúvida até para o jogo contra o Fluminense, na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Brasileirão. O Santos prega cautela na recuperação do volante e quer tê-lo 100% para a partida diante do Athletico, a penúltima da temporada.

Capitão do time, Rincón é visto pela comissão técnica como nome fundamental para a luta contra o rebaixamento. Aliás, o experiente volante venezuelano chegou ao Santos na janela de transferências do meio do ano e, rapidamente, assumiu o posto de titular. Por fim, em 14 partidas, ele já soma dois gols pelo Alvinegro Praiano.

Sem Tomás Rincón, mas com Dodô

Se o volante não vai enfrentar o Botafogo, quem deve retornar é o lateral-esquerdo Dodô. Ele está recuperado das dores em um dos joelhos e pode começar a partida contra a equipe carioca. Aliás, como vem atuando mais como zagueiro, o técnico Marcelo Fernandes deve voltar a utilizar um esquema com três defensores.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.