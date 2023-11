Ex-esposa de Hulk se presenteia com carrão de luxo milionário

Iran Ângelo deu umas voltas com seu novo presente - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram) Jogada10 Jogada10

Ex-esposa de Hulk, Iran Ângelo publicou, em suas redes sociais, sua mais nova compra. Aliás, o novo “brinquedinho” da influenciadora foi um carro de luxo.

Ângelo registrou a chegada, em sua casa, de uma Mercedes SL63 AMG. O veículo tem valor estimado em R$ 2 milhões. A ex-mulher do atleta do Galo, aliás, garantiu que o carro simboliza uma nova fase em sua vida depois da separação.

“Só a gente sabe como é difícil se reconstruir, e só Deus sabe das nossas lutas… Hoje decidi me presentear com uma conquista que simboliza uma nova fase da minha vida, uma fase melhor! Estou aqui, estou de pé, feliz e mais forte. Quero dizer que não importa a fase que você esteja passando, ela vai passar, pois no fundo do poço a única saída é pra cima! Obrigada Senhor”, postou.

Ao receber o veículo, a ex de Hulk decidiu dar umas voltas com o carro pelas ruas. O carro, aliás, foi produzido na Alemanha e feito especialmente para Iran. O projeto demorou aproximadamente 52 dias para ser finalizado e entregue.

