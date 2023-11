O calvário de Sebá: atacante do Vasco dá assistência, mas amplia longo jejum

Sebastián Ferreira em partida contra o Grêmio, sua única como titular desde que chegou ao Vasco - (crédito: Foto: Daniel Ramalho/Vasco) Jogada10 Jogada10

Mesmo em meio à reação do Vasco no Campeonato Brasileiro, sob o comando de Ramón Díaz, uma peça em especial do elenco ainda luta para deixar sua marca com a camisa cruz-maltina nessa fase. Afinal, contratado após indicação do técnico argentino, Sebastián Ferreira vivencia um verdadeiro calvário para fazer seu primeiro gol. Diante do Cruzeiro, empate no Mineirão, o atacante teve mais uma ótima oportunidade de balançar a rede, mas sem êxito.

O lance que poderia ter encerrado o jejum do paraguaio aconteceu já no fim da partida, aos 42 do segundo tempo, com o 2 a 2 no placar. Ele recebeu cruzamento açucarado de Lucas Piton da esquerda e, livre na área, testou para fora. Assim, desperdiçou a chance de dar os três pontos no duelo direto com a Raposa para fugir do rebaixamento. No entanto, ao menos, deu assistência para Gabriel Pec, minutos antes, deixar o dele.

Após o apito final, jogadores como Medel, Piton, Figueiredo, Capasso e Payet demonstraram apoio ao camisa 9, visivelmente abatido pela oportunidade perdida. Aliás, a pressão em cima do paraguaio se justifica: seu último gol foi há mais de um ano, no dia 9 de outubro de 2022, quando ainda defendia o Houston Dynamo, dos Estados Unidos. Derrota por 3 a 1 para o Los Angeles Galaxy – são 27 jogos de jejum, sendo 12 pelo Gigante da Colina.

Apoio de Ramón Díaz

Na entrevista coletiva pós-partida, Ramón Díaz fez questão de levantar a moral de Seba, afirmando que o atacante contribuiu bastante para o resultado. O técnico, por sinal, ainda aproveitou para dizer que o Vasco deveria ter saído do Mineirão com a vitória, pela quantidade de chances produzidas frente aos donos da casa.

“Sebá me encantou, gostei muitíssimo. Teve duas chances. Ele é muito perigoso, está se adaptando ao futebol brasileiro, cada vez está crescendo mais. Teve duas chances, é uma pena que não tenha convertido. Porque está fazendo um esforço enorme, está trabalhando muito. Sabe que, no pouco tempo que posso dar, ele dá o máximo. Sebá e Pablo foram muito perigosos no segundo tempo. Acho que merecíamos ganhar”, disse.

Disputa com Vegetti

Na reformulação do elenco na janela de transferências do meio do ano, o paraguaio surgiu como boa opção de mercado. Até por já ter trabalhado com Ramón Díaz na época de Olimpia. No entanto, a disputa de posição passou a existir a partir da chegada de Vegetti, no apagar das luzes do prazo para contratações. O centroavante argentino, logo em sua estreia, marcou o gol da vitória sobre o Grêmio, em São Januário, e não saiu mais do time. Eles, no entanto, não têm as mesmas características de referência na área.

Desde então, Vegetti tem 17 partidas disputadas com a camisa do Cruz-Maltino e nove gols marcados. Seba, então, tem visto sua minutagem em campo ser baixa e a pressão por balançar a rede aumentar a cada participação, mesmo que substituindo os pontas.

Na última quarta-feira (21), Vasco e Cruzeiro empataram por 2×2, no Mineirão. Depois de perder a chance da virada, Sebastián Ferreira saiu de campo consolado pelo elenco. O camisa 9, que ainda não marcou pelo Vasco, cabeceou virando o rosto para colocar a bola no cantinho, mas…

Vasco x Athletico-PR

Ainda fora da zona de rebaixamento, o Vasco se prepara para mais um compromisso fora de casa no Campeonato Brasileiro. Desta vez, enfrenta o Athletico-PR, que briga por vaga à Libertadores, no sábado (25), às 18h30, na Arena da Baixada, pela 35ª rodada. Depois de cumprir suspensão pelo terceiro amarelo, Paulo Henrique volta a ficar à disposição, enquanto Rossi será desfalque após expulsão.

