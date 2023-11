Pepê ainda não treina com bola e pode desfalcar o Grêmio

Suárez será titular do Grêmio contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Jogada10 Jogada10

O Grêmio segue a preparação para o jogo contra o Atlético-MG, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, e tem uma dúvida importante no time titular. Afinal, Pepê, que vinha se recuperando de lesão muscular, ainda não treinou com bola no CT Luiz Carvalho e, portanto, tem poucas chances de atuar. Assim, o garoto Ronald pode ganhar uma oportunidade no meio – a escalação com três zagueiro também é uma possibilidade.

Por outro lado, o técnico Renato Portaluppi ganhou dois reforços nas últimas horas. Depois de representarem o Uruguai nas Eliminatórias da Copa, Carballo e Suárez estão de volta às atividades e serão titulares no confronto diante do Galo, na Arena MRV. Ambos, aliás, retornaram sem nenhum problema físico ou clínico, cenário que costumava acontecer após jogos de Data-Fifa.

Antes da definição da equipe que entra em campo, no domingo (26), às 16h, o Grêmio tem mais dois treinamentos em Porto Alegre. Na sequência, viaja a Belo Horizonte no início da tarde de sábado (25), onde se concentra de olho no compromisso. O duelo, inclusive, é determinante para que o Tricolor gaúcho siga na busca pelo título da Série A. Hoje, é o terceiro lugar, com 59 pontos, a três do líder Palmeiras.

A provável formação tem Grando; Fábio, Uvini, Martins (Ely), Kannemann e Reinaldo; Ronald (Pepê), Carballo e Cristaldo; Galdino (Besozzi) e Suárez.

