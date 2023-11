Corinthians tem carências para resolver nas laterais para 2024

Fábio Santos vai se aposentar em 2024 - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Corinthians) Jogada10 Jogada10

O Corinthians tem uma grande pendência para resolver em sua equipe na próxima temporada: as laterais. Tanto na direita, quanto na esquerda, o Timão tem problemas com jogadores abaixo do rendimento e outros que devem deixar o clube em 2024. Assim, o Alvinegro se prepara para olhar com atenção para o setor.

Na lateral-esquerda, Fábio Santos vai se aposentar, aos 38 anos. Ele vem atuando em sua última temporada e já comunicou que vai se retirar do futebol no ano que vem. O reserva é Matheus Bidu, que fará 25 anos em maio e tem contrato até o fim de 2025. Com claros problemas defensivos, o jogador tem ganhado atenção especial de Mano Menezes, que vê o jogador como um ala.

Assim, um novo jogador para ser titular é visto como crucial para 2024. O Corinthians está muito próximo de acertar com o lateral Hugo, do Goiás. Contudo, ele não chega como status de grande contratação para o setor.

Lateral-direita também é dor de cabeça no Corinthians

Já na direita, Fagner deve ser mantido e começar sua 11° temporada como titular do Timão. Ele completará 35 anos em junho, tem contrato até o fim do ano que vem e deve seguir no elenco. Contudo, o jogador sofreu com problemas físicos durante todo o ano, sem ter uma grande performance e com grande número de cartões.

Os seus reservas imediatos também não encantam. Mendéz, que é zagueiro de origem, ainda não renovou o contrato que acaba no final deste ano e deve sair. Além disso, o Timão conta com Rafael Ramos, que tem contrato até o meio do ano que vem, mas que não tem sido utilizado. Por fim, Maná, de 19 anos, ainda não convenceu. Assim, o setor aparece como urgente para o Corinthians resolver em 2024.

