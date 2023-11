Fortaleza x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Após uma série de tropeços, o Botafogo perdeu a liderança do Brasileirão. Mas, como tem um jogo em atraso, pode voltar ao primeiro lugar. E este duelo será nesta quinta-feira (22/11), no Castelão, contra o Fortaleza. O Glorioso tem 60 pontos, contra 62 do novo líder Palmeiras. Assim, é vencer ou vencer. Afinal caso não leve a melhor, pode cair até para o terceiro lugar (o Bragantino, com 59 enfrenta o Flamengo, também nesta quinta). Já o Fortaleza, com 43 pontos e também com vários tropeços nas últimas rodadas, precisa vencer ou se complica na luta contra o rebaixamento.

Para acompanhar este jogo que se desenha dramático e emocionante, a Voz do Esporte preparou uma cobertura especial, que começa com o seu tradicional pré-jogo, às 17h30, para aquecer as turbinas. E com a bola rolando, o vibrante Ennio Ricanelo estará na narração.