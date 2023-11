Diniz analisa atuação do Flu após expulsão de adversário: ‘Relaxamos’

Técnico do Fluminense rasga elogios para Cano - (crédito: Foto: Lucas Merçon/FFC) Jogada10 Jogada10

Depois da vitória do Fluminense em cima do São Paulo por 1 a 0 no Maracanã, Fernando Diniz fez questão de fazer uma análise do jogo. O técnico celebrou os três pontos no Brasileirão, mas reconheceu que os jogadores tricolores relaxaram depois da expulsão de um adversário. Afinal, Gabriel Neves acabou sendo advertido com cartão vermelho aos 29 minutos do primeiro tempo.

“Gostei do jogo. Na verdade, gostei mais da parte que estava 11 contra 11 do que 11 contra 10. Estávamos concentrados, marcando muito bem, com um domínio interessante do jogo e mais próximo de abrir o placar. Depois da expulsão, relaxamos um pouco, cedemos contra-ataques perigosos. No segundo tempo, voltamos mais ligados também. Tivemos mais oportunidades para fazer gols. O jogo ficou condicionado pela expulsão do São Paulo”, afirmou Diniz em entrevista coletiva para imprensa.

Artilheiro do Fluminense de Diniz

Aos nove minutos do segundo tempo, Cano conseguiu efetuar uma finalização impressionante e acabou marcando um belo gol no Maracanã. Assim, Fernando Diniz rasgou elogios ao atacante tricolor e valorizou sua capacidade de conclusão.

“Ele (Cano) é um jogador espetacular. Tem capacidade incrível de fazer gols. Ele entende o modelo de jogo, tem uma confiança nas coisas que eu falo e eu tenho uma confiança muito grande nele. Conforme o tempo passa, nossa relação fica mais forte e com raízes mais profundas. (Violência no Maracanã). Sobre as cenas de ontem, foram lamentáveis. Espero que a gente tenha aprendido com isso”, completou Diniz.

Aliás, Fluminense entra em campo no próximo sábado (25), diante do Coritiba, às 21h, no Maracanã, pelo Brasileirão. A equipe vai em busca da segunda vitória consecutiva no campeonato. O time está na oitava colocação, com 50 pontos.

