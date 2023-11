Flamengo x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Flamengo x Bragantino - (crédito: Foto: Arte Jogada 10) Jogada10 Jogada10

Flamengo e Bragantino se enfrentam às 21h30 (de Brasília), desta quinta-feira (23/11). Trata-se de confronto direto na briga pelo título do Brasileirão-2023. O jogo às 21h30 (de Brasília) pode recolocar de vez o Rubro-Negro na disputa pelo título. Com 57 pontos, os cariocas vão aos 60 e pulam para o terceiro lugar, na cola de Palmeiras (62 pontos) e Botafogo (que tem 60 pontos, joga nesta quinta com o Fortaleza e pode voltar ao primeiro lugar).

Partida de tamanha importância tem cobertura de primeira com a Voz do Esporte, que inicia a transmissão às 20h com o seu tradicional pré-jogo. A narração e o comando é de Cesar Tavares, bicampeão do prêmio Aceesp.