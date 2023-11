Palmeiras pode ser campeão brasileiro com menor pontuação de sua história

Palmeiras x Athletico PR - Cesar Greco/SE Palmeiras - (crédito: CESAR GRECO) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras segue sua preparação para o duelo contra o Fortaleza, neste domingo (26), às 18h30, na Arena Castelão, pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão é o líder da competição e um dos grandes favoritos a ficar com o título nacional. Contudo, caso consiga terminar o torneio na primeira colocação, será a campanha de campeão com a menor pontuação da sua história.

Afinal, o Verdão tem apenas mais quatro jogos para disputar. Com 62 pontos neste momento, mesmo se tenha 100% de aproveitamento, o time de Abel Ferreira chegaria a 74 pontos. Até o momento, a campanha de título do Palmeiras com a menor pontuação aconteceu em 2018. Na ocasião, o Alviverde terminou com 80 pontos. Além disso, tanto em 2022 e 2016, o Palestra conquistou 81.

O Palmeiras também pode ser campeão com o menor número de vitórias, entre todos os seus títulos. Se vencer as quatro partidas que restam, o Verdão somará 22 triunfos. Em 2018 e 2022, o Alviverde conseguiu 23 vitórias. O recorde segue sendo de 2016, com 24.

Situação do Palmeiras no Brasileirão

Com 62 pontos, o time de Abel Ferreira é o líder do Campeonato Brasileiro, seguido pelo Botafogo, com 60 (e um jogo a menos), além de Grêmio e RB Bragantino, com 59. Nesta sequência final de competição, o Palmeiras enfrentará adversários contra quem teve um aproveitamento quase perfeito no primeiro turno. Assim, a torcida se mantém esperançosa por um bicampeonato.

Depois de visitar o Fortaleza, serão dois jogos em casa, contra o América-MG e Fluminense. O primeiro certamente será no Allianz Parque. No segundo, o clube trabalha para ser também em seu estádio. A rodada final será contra o Cruzeiro, no Mineirão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.