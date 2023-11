Abel recebe ‘proposta irrecusável’ do Qatar, segundo jornal espanhol

O t..cnico Abel Ferreira, da SE Palmeiras, em jogo contra a equipe do Cruzeiro EC, durante partida v..lida pela d..ciima nona rodada, do Campeonato Brasileiro, S..rie A, na arena Allianz Parque. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) - (crédito: CESAR GRECO) Jogada10 Jogada10

O Al-Sadd, do Qatar, realizou uma ”proposta irrecusável” para tirar Abel Ferreira do Palmeiras. De acordo com o jornal espanhol “Sport”, o clube do Oriente Médio quer transformar o técnico do Verdão no mais bem pago do mundo. Ainda de acordo com o periódico, as negociações estão muito avançadas.

A ideia do clube asiático é oferecer um salário maior que os melhores técnicos do mundo recebem hoje em dia. Assim, Abel Ferreira ganharia mais do que Diego Simeone, Pep Guardiola, Jurgen Klopp e José Mourinho. As conversas devem ser intensificadas e ganhar uma conclusão no final do ano.

Abel estaria concentrado em encerrar o Campeonato Brasileiro com o Palmeiras. Líder da competição, o Verdão tem a possibilidade de conquistar o bicampeonato nacional. Assim, tenta evitar qualquer tipo de distração através de informações externas.

Abel é alvo de sondagens o tempo todo

Aliás, não é a primeira vez que o português é alvo de sondagens. Recentemente a imprensa internacional colocou o português na mira do Benfica e do Al Ittihad, da Arábia Saudita. Por outro lado, o Palmeiras tem confiança que Abel Ferreira vai permanecer em 2024. O treinador já vem participando do planejamento para a próxima temporada, e o Verdão se vê seguro por conta da alta multa que o técnico tem em seu contrato.

Na renovação em março de 2022, o Alviverde mudou o formato em relação ao contrato anterior e tirou a variação do valor conforme o tempo cumprido. Qualquer clube que queira tirar o português sem a concordância do Verdão terá de pagar R$ 15 milhões.

