Nome de Mauro Icardi volta a ser ligado ao Real Madrid

De acordo com informação que foi veiculada pelo portal italiano Tuttomercato, o Real Madrid estaria pensando na contratação do atacante argentino Mauro Icardi. Atualmente, o atleta de 30 anos de idade defende o Galatasaray, da Turquia.

O motivo do interesse madridista no avante seria a lesão de Vinicius Júnior, em duelo recente da Seleção Brasileira, contra a Colômbia, pelas Eliminatórias. Com um problema no bíceps femoral da perna esquerda, a tendência é que Vini só retorne aos gramados em dois meses.

Inicialmente, o planejamento do Real Madrid não previa a contratação de nenhum nome na janela de transferências entre o fim de 202 e o início de 2024. Todavia, mesmo ambos não desempenhando necessariamente a mesma função, o clube enxergaria em Icardi uma peça ofensiva capaz de suprir a ausência de seu camisa 7.

A ligação do nome de Mauro Icardi com o clube da capital espanhola, aliás, não chega a ser uma novidade. Em seu auge técnico na Inter de Milão, as especulações de uma possível transferência surgiram em mais de uma vez. Porém, o envolvimento em polêmicas (de maneira direta ou indireta) por conta de sua ex-esposa e empresária, Wanda Nara, sempre criou resistência junto a alta cúpula madridista.

Olhando apenas para dentro de campo, desde que deixou a Itália, Icardi vive seu melhor momento técnico com o Galatasaray. Após passagem apagada pelo Paris Saint-Germain, ele virou referência ofensiva no clube da Turquia onde angaria números da ordem de 46 jogos com 38 gols e 11 assistências nas duas últimas temporadas. Nesse ínterim, ele também conquistou o título do Campeonato Turco em 2022/2023.

