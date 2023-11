Flamengo celebra títulos da Libertadores: ‘O raio que caiu duas vezes’

Flamengo's Gabriel Barbosa celebrates after scoring against Argentina's River Plate during the Copa Libertadores final football match at the Monumental stadium in Lima, on November 23, 2019. (Photo by Ernesto BENAVIDES / AFP) - (crédito: AFP) Jogada10 Jogada10

O Flamengo fez uma publicação especial nesta quinta-feira. Afinal, 23 de novembro não é um dia comum para os flamenguistas. Nesta data, os jogadores rubro-negros foram campeões da Libertadores em 1981 e 2019.

Títulos do Flamengo

Em 1981, Zico marcou dois gols em campo e comandou uma vitória diante do Cobreloa (CHL), em Montevidéu (URU). Em 2019, Gabigol, em Lima (PER), estufou as redes duas vezes no fim do jogo e protagonizou uma goleada histórica em cima do River Plate. Assim, os dois títulos foram relembrados pelo clube nas redes sociais.

23 de novembro: o raio que caiu duas vezes no mesmo dia. Há 42 anos, Montevidéu presenciava a garra de um time que não se deixava abalar. Uma constelação de craques inigualáveis colocava pela primeira vez o Flamengo no topo da América. O triunfo do futebol. O Rei Zico mandou e… pic.twitter.com/79HT2p3cRt — Flamengo (@Flamengo) November 23, 2023

O clube também foi campeão da Libertadores em 2022. No entanto, este título aconteceu no dia 29 de outubro, em Guayaquil (ECU). Com gol de Gabigol no fim do primeiro tempo, o Flamengo venceu o Athletico-PR por 1 a 0 e conquistou o tricampeonato da competição. A data também ficou marcada na história da instituição.

Aliás, o Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (23), diante do Bragantino, às 21h30, no Maracanã, em rodada adiada do Brasileirão. Em uma data tão marcante na história do clube, os jogadores rubro-negros podem conquistar uma vitória importante no campeonato. Afinal, ainda existem chances matemáticas de título.

