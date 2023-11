Fifa planeja visibilidade histórica com Mundial do Fluminense

Jogos do Fluminense no Mundial serão transmitidos para 2030 territórios - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense ) Jogada10 Jogada10

O Mundial de Clubes de 2023 ficará marcado na memória. Afinal, os representantes da Fifa pretendem liberar seu canal de streaming para 230 territórios. A competição será o evento da entidade assistido em mais lugares na história.

A Copa do Mundo de 2022 foi transmitida para 225 territórios e é o evento assistido em mais lugares da história da Fifa. No entanto, os representantes da entidade querem expandir seus horizontes e trazer uma visibilidade ainda maior para disputa do Mundial.

O Fluminense acabou de ser campeão da Libertadores no Maracanã e vai em busca de mais um título expressivo na temporada. A equipe tricolor está disputando as últimas rodadas do Brasileirão e, depois, concentra seus esforços somente na disputa do Mundial.

Aliás, os direitos de transmissão do Mundial foram adquiridos por poucos países. No entanto, os representantes da entidade pretendem transmitir os jogos ao redor do mundo através da Fifa+, um streaming oficial da federação internacional que lançou em abril de 2022.

Fluminense no Mundial

Em locais como África, Estados Unidos e Argentina, só será possível assistir aos jogos do Mundial através da Fifa+. O Brasil é o único país sul-americano que exibirá as partidas através de outras plataformas. Afinal, Globo e Cazé TV também detêm os direitos de transmissão.

Aliás, o Mundial de Clubes acontece entre os dias 12 e 22 de dezembro, na Arábia Saudita. Além do Fluminense, Manchester City também participa da competição. Ao todo, sete times disputam o torneio.

