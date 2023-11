Di María confirma quando vai se aposentar da seleção argentina

Di María é uma das referências técnicas e de liderança no grupo dirigido por Lionel Scaloni - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Jogada10 Jogada10

O atacante Ángel Di María está na reta final de trajetória com a seleção da Argentina. A informação em questão, aliás, foi confirmada pelo próprio jogador de 35 anos de idade em publicação nas redes sociais nesta quinta-feira (23).

No início de sua postagem, Di María deixou claro que o triunfo sobre o Brasil, no Maracanã, foi o seu último compromisso de Eliminatórias defendendo a Albiceleste. Não deixando de pontuar, posteriormente, sobre a briga entre torcedores e a força policial que deixou diversos feridos nas arquibancadas do Setor Sul.

O Fideo ainda agregou que a disputa da Copa América do ano que vem, nos Estados Unidos, será o torneio derradeiro de sua trajetória no selecionado argentino. A saber, ele angaria 136 partidas com 29 gols e conquistas como a Copa América de 2021, a Finalíssima de 2022 além da mais importante delas: a Copa do Mundo no Qatar.

A informação chega no momento em que a Albiceleste vive um período de incerteza sobre outra figura importante, caso do técnico Lionel Scaloni. Ainda que a seleção viva período de graça desde a conquista do Mundial, o comandante sugeriu na última entrevista coletiva que precisava ‘parar a bola para pensar’ sobre seu futuro.

Confira, na íntegra, a postagem no perfil oficial de Ángel Di María

Bem, o último jogo das Eliminatórias chegou para mim. Não consigo expressar em palavras o que enche minha alma com a ovação das pessoas no passado recente. Aproveito cada segundo desse carinho e o dos meus companheiros de equipe. Eles, meus amigos, sem eles essa história não teria o mesmo significado. O carinho de cada um deles fez de mim o que sou hoje.

Lamentavelmente, não podemos deixar passar em branco os fatos que ocorreram no estádio. Ninguém merece esse mau tratamento, nem as agressões. Famílias e crianças assustadas no meio de um estádio onde a única coisa que deveria ter acontecido era assistir e desfrutar de uma partida dentro do folclore do futebol. Esperamos que esse tipo de coisa não volte a acontecer. Nós, como jogadores, sempre defenderemos o nosso povo, sem dúvida.

A Copa América será a última vez que vestirei a camisa da Argentina. Com toda a dor na alma e sentindo um nó na garganta, me despeço da coisa mais linda que me aconteceu na minha carreira, vestindo-a, suando-a e SENTINDO-a com todo o meu orgulho.

Obrigado torcedores, obrigado família, obrigado amigos e companheiros de equipe. Continuamos fazendo história e isso permanecerá por toda a eternidade. Vamos Argentina, c…!

